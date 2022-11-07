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    Андрей Блажко

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Блажко
    Команда Зенит-Ижевск
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 января 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит-Ижевск 7 0 1 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.11.2022 Урал-2 0 : 0 Зенит-Ижевск
    12.11.2022 Зенит-Ижевск 1 : 3 Челябинск
    02.04.2023 Тюмень 0 : 0 Зенит-Ижевск
    13.04.2023 Зенит-Ижевск 0 : 0 Динамо
    16.04.2023 Зенит-Ижевск 0 : 0 Иртыш
    23.04.2023 Новосибирск 0 : 0 Зенит-Ижевск
    29.04.2023 Зенит-Ижевск 0 : 0 Торпедо Миасс
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