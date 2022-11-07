Андрей Блажко
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Блажко
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 января 1978
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Блажко
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 января 1978
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит-Ижевск
|7
|0
|1
|6
|Дата
|Матч
|07.11.2022
|Урал-2
|0 : 0
|Зенит-Ижевск
|12.11.2022
|Зенит-Ижевск
|1 : 3
|Челябинск
|02.04.2023
|Тюмень
|0 : 0
|Зенит-Ижевск
|13.04.2023
|Зенит-Ижевск
|0 : 0
|Динамо
|16.04.2023
|Зенит-Ижевск
|0 : 0
|Иртыш
|23.04.2023
|Новосибирск
|0 : 0
|Зенит-Ижевск
|29.04.2023
|Зенит-Ижевск
|0 : 0
|Торпедо Миасс