Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Максим Мишаткин

    Тренер
    Имя Максим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Мишаткин
    Команда Локомотив (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 ноября 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Локомотив (мол) 4 : 0 Строгино (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11