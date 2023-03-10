Максим Мишаткин
Тренер
|Имя
|Максим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мишаткин
|Команда
|Локомотив (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 ноября 1973
|Имя
|Максим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мишаткин
|Команда
|Локомотив (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 ноября 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Локомотив (мол)
|4 : 0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Локомотив (мол)
|11
|2
|0
|9
|Дата
|Матч
|11.11.2022
|Локомотив (мол)
|5 : 1
|Химки (мол)
|10.03.2023
|Локомотив (мол)
|4 : 0
|Строгино (мол)
|17.03.2023
|ЦСКА (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)
|31.03.2023
|Локомотив (мол)
|0 : 0
|Урал (мол)
|07.04.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)
|14.04.2023
|Локомотив (мол)
|0 : 0
|Спартак М (мол)
|21.04.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)
|28.04.2023
|Локомотив (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|05.05.2023
|Строгино (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)
|12.05.2023
|Локомотив (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|19.05.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)