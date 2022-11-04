Павел Могилевский
Тренер
|Имя
|Павел
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Могилевский
|Команда
|Форте
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|17 апреля 1980
|Имя
|Павел
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Могилевский
|Команда
|Форте
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|17 апреля 1980
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Форте
|1 : 2
|Черноморец
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Форте
|11
|3
|1
|7
|Дата
|Матч
|04.11.2022
|Алания-2
|1 : 6
|Форте
|09.11.2022
|Форте
|2 : 1
|Дружба
|13.11.2022
|Легион
|0 : 1
|Форте
|10.03.2023
|Форте
|1 : 2
|Черноморец
|18.03.2023
|Динамо
|0 : 0
|Форте
|25.03.2023
|Форте
|0 : 0
|СКА
|01.04.2023
|Чайка
|0 : 0
|Форте
|08.04.2023
|Форте
|0 : 0
|Ессентуки
|15.04.2023
|Форте
|0 : 0
|Машук-КМВ
|22.04.2023
|Спартак-Нальчик
|0 : 0
|Форте
|29.04.2023
|Форте
|0 : 0
|Ротор