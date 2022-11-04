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    Павел Могилевский

    Тренер
    Имя Павел
    Отчество Викторович
    Фамилия Могилевский
    Команда Форте
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 апреля 1980
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Форте 1 : 2 Черноморец Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Форте 11 3 1 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.11.2022 Алания-2 1 : 6 Форте
    09.11.2022 Форте 2 : 1 Дружба
    13.11.2022 Легион 0 : 1 Форте
    10.03.2023 Форте 1 : 2 Черноморец
    18.03.2023 Динамо 0 : 0 Форте
    25.03.2023 Форте 0 : 0 СКА
    01.04.2023 Чайка 0 : 0 Форте
    08.04.2023 Форте 0 : 0 Ессентуки
    15.04.2023 Форте 0 : 0 Машук-КМВ
    22.04.2023 Спартак-Нальчик 0 : 0 Форте
    29.04.2023 Форте 0 : 0 Ротор
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