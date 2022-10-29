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    Сергей Попов

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Попов
    Команда Оренбург (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 июля 1987
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    09.03.2023 Академия Кубань 4 : 1 Оренбург (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
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