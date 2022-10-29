Сергей Попов
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Оренбург (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 июля 1987
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Оренбург (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 июля 1987
|Дата
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Академия Кубань
|4 : 1
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Оренбург (мол)
|13
|1
|3
|9
|Дата
|Матч
|29.10.2022
|Оренбург (мол)
|0 : 1
|Кр. Советов (мол)
|03.11.2022
|Урал (мол)
|8 : 0
|Оренбург (мол)
|11.11.2022
|Оренбург (мол)
|4 : 0
|Нижний Новгород (мол)
|09.03.2023
|Академия Кубань
|4 : 1
|Оренбург (мол)
|17.03.2023
|Оренбург (мол)
|0 : 0
|Химки (мол)
|31.03.2023
|Ахмат (мол)
|0 : 0
|Оренбург (мол)
|07.04.2023
|Оренбург (мол)
|0 : 0
|Факел (мол.)
|14.04.2023
|Сочи (мол)
|0 : 0
|Оренбург (мол)
|21.04.2023
|Оренбург (мол)
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|28.04.2023
|Химки (мол)
|0 : 0
|Оренбург (мол)
|05.05.2023
|Оренбург (мол)
|0 : 0
|Академия Кубань
|12.05.2023
|Факел (мол.)
|0 : 0
|Оренбург (мол)
|19.05.2023
|Оренбург (мол)
|0 : 0
|Сочи (мол)