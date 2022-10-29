Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мирон Муслич

    Тренер
    Имя Мирон
    Фамилия Муслич
    Команда Серкль Брюгге
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 14 сентября 1982
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Серкль Брюгге 2 : 2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    25.02.2023 Эйпен 2 : 2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    04.03.2023 Серкль Брюгге 3 : 1 Серен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    12.03.2023 Андерлехт 2 : 0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11