Мирон Муслич
Тренер
|Имя
|Мирон
|Фамилия
|Муслич
|Команда
|Серкль Брюгге
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|14 сентября 1982
|Имя
|Мирон
|Фамилия
|Муслич
|Команда
|Серкль Брюгге
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|14 сентября 1982
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Серкль Брюгге
|2 : 2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|25.02.2023
|Эйпен
|2 : 2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|04.03.2023
|Серкль Брюгге
|3 : 1
|Серен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|12.03.2023
|Андерлехт
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Серкль Брюгге
|20
|5
|3
|12
|Дата
|Матч
|29.10.2022
|Кортрейк
|1 : 1
|Серкль Брюгге
|05.11.2022
|Серкль Брюгге
|2 : 1
|Оуд-Хеверли
|12.11.2022
|Сент-Труйден
|0 : 1
|Серкль Брюгге
|23.12.2022
|Мехелен
|1 : 1
|Серкль Брюгге
|07.01.2023
|Серкль Брюгге
|0 : 1
|Вестерло
|15.01.2023
|Шарлеруа
|2 : 1
|Серкль Брюгге
|18.01.2023
|Серкль Брюгге
|1 : 1
|Юнион СЖ
|21.01.2023
|Остенде
|1 : 2
|Серкль Брюгге
|29.01.2023
|Серкль Брюгге
|3 : 2
|Гент
|04.02.2023
|Серкль Брюгге
|1 : 1
|Стандард
|10.02.2023
|Оуд-Хеверли
|0 : 0
|Серкль Брюгге
|19.02.2023
|Серкль Брюгге
|2 : 2
|Брюгге
|25.02.2023
|Эйпен
|2 : 2
|Серкль Брюгге
|04.03.2023
|Серкль Брюгге
|3 : 1
|Серен
|12.03.2023
|Андерлехт
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|17.03.2023
|Серкль Брюгге
|0 : 0
|Генк
|01.04.2023
|Серкль Брюгге
|0 : 0
|Кортрейк
|09.04.2023
|Антверпен
|0 : 0
|Серкль Брюгге
|15.04.2023
|Серкль Брюгге
|0 : 0
|Сент-Труйден
|23.04.2023
|Зюлте-Варегем
|0 : 0
|Серкль Брюгге