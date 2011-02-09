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    Душан Фитзель - статистика

    Тренер
    Имя Душан
    Фамилия Фитзель
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 15 апреля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мальта 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Мальта 0 : 0 Швейцария
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