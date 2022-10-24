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    Ясминко Велич

    Тренер
    Имя Ясминко
    Фамилия Велич
    Команда Левадиакос
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 1 сентября 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    13.02.2023 АЕК 3 : 0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    20.02.2023 Атромитос 1 : 0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 Левадиакос 0 : 0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 Олимпиакос 6 : 0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 Левадиакос 2 : 0 ОФИ Греция. Суперлига, 26 тур
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