Ясминко Велич
Тренер
|Имя
|Ясминко
|Фамилия
|Велич
|Команда
|Левадиакос
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|1 сентября 1965
|Имя
|Ясминко
|Фамилия
|Велич
|Команда
|Левадиакос
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|1 сентября 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|АЕК
|3 : 0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|20.02.2023
|Атромитос
|1 : 0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|Левадиакос
|0 : 0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|05.03.2023
|Олимпиакос
|6 : 0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|12.03.2023
|Левадиакос
|2 : 0
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Левадиакос
|18
|3
|10
|5
|Дата
|Матч
|03.01.2023
|Левадиакос
|0 : 1
|Панатинаикос
|24.10.2022
|Левадиакос
|0 : 2
|АЕК
|30.10.2022
|Левадиакос
|2 : 1
|Атромитос
|06.11.2022
|Панетоликос
|0 : 0
|Левадиакос
|09.11.2022
|Левадиакос
|0 : 1
|Олимпиакос
|14.11.2022
|ОФИ
|2 : 1
|Левадиакос
|21.12.2022
|Левадиакос
|1 : 1
|Арис
|28.12.2022
|Левадиакос
|1 : 0
|Ионикос
|07.01.2023
|Левадиакос
|1 : 3
|ПАС
|15.01.2023
|Астерас
|0 : 0
|Левадиакос
|22.01.2023
|Левадиакос
|0 : 0
|ПАС Ламия
|30.01.2023
|ПАОК
|3 : 2
|Левадиакос
|06.02.2023
|Левадиакос
|0 : 3
|Волос
|13.02.2023
|АЕК
|3 : 0
|Левадиакос
|20.02.2023
|Атромитос
|1 : 0
|Левадиакос
|26.02.2023
|Левадиакос
|0 : 0
|Панетоликос
|05.03.2023
|Олимпиакос
|6 : 0
|Левадиакос
|12.03.2023
|Левадиакос
|2 : 0
|ОФИ