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    Франческо Конти

    Тренер
    Имя Франческо
    Фамилия Конти
    Гражданство Италия
    Дата рождения 30 августа 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сампдория 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.10.2022 Болонья 1 : 1 Сампдория
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