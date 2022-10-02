Анзур Садиров
Тренер
|Имя
|Анзур
|Отчество
|Умамудинович
|Фамилия
|Садиров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 октября 1978
|Имя
|Анзур
|Отчество
|Умамудинович
|Фамилия
|Садиров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 октября 1978
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Чайка
|8
|5
|1
|2
|Дата
|Матч
|02.10.2022
|Чайка
|3 : 1
|Спартак-Нальчик
|09.10.2022
|Ротор
|0 : 0
|Чайка
|15.10.2022
|Чайка
|1 : 0
|Биолог-Новокубанск
|22.10.2022
|Алания-2
|0 : 3
|Чайка
|29.10.2022
|Чайка
|1 : 0
|Дружба
|03.11.2022
|Легион
|0 : 2
|Чайка
|09.11.2022
|Чайка
|1 : 2
|Черноморец
|13.11.2022
|Динамо
|0 : 0
|Чайка