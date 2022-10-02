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    Анзур Садиров

    Тренер
    Имя Анзур
    Отчество Умамудинович
    Фамилия Садиров
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 октября 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чайка 8 5 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.10.2022 Чайка 3 : 1 Спартак-Нальчик
    09.10.2022 Ротор 0 : 0 Чайка
    15.10.2022 Чайка 1 : 0 Биолог-Новокубанск
    22.10.2022 Алания-2 0 : 3 Чайка
    29.10.2022 Чайка 1 : 0 Дружба
    03.11.2022 Легион 0 : 2 Чайка
    09.11.2022 Чайка 1 : 2 Черноморец
    13.11.2022 Динамо 0 : 0 Чайка
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