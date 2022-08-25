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    Викторс Морозс

    Тренер
    Имя Викторс
    Фамилия Морозс
    Команда РФШ
    Гражданство Латвия
    Дата рождения 30 июля 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    РФШ 7 1 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2022 Линфилд 1(2) : 2(4) РФШ
    08.09.2022 Фиорентина 1 : 1 РФШ
    15.09.2022 РФШ 0 : 2 Хартс
    06.10.2022 РФШ 0 : 0 Истанбул Башакшехир
    13.10.2022 Истанбул Башакшехир 3 : 0 РФШ
    27.10.2022 Хартс 2 : 1 РФШ
    03.11.2022 РФШ 0 : 3 Фиорентина
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