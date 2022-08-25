Викторс Морозс
Тренер
|Имя
|Викторс
|Фамилия
|Морозс
|Команда
|РФШ
|Гражданство
|Латвия
|Дата рождения
|30 июля 1980
|Имя
|Викторс
|Фамилия
|Морозс
|Команда
|РФШ
|Гражданство
|Латвия
|Дата рождения
|30 июля 1980
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|РФШ
|7
|1
|4
|2
|Дата
|Матч
|25.08.2022
|Линфилд
|1(2) : 2(4)
|РФШ
|08.09.2022
|Фиорентина
|1 : 1
|РФШ
|15.09.2022
|РФШ
|0 : 2
|Хартс
|06.10.2022
|РФШ
|0 : 0
|Истанбул Башакшехир
|13.10.2022
|Истанбул Башакшехир
|3 : 0
|РФШ
|27.10.2022
|Хартс
|2 : 1
|РФШ
|03.11.2022
|РФШ
|0 : 3
|Фиорентина