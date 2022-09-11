Манфред Шмид
Тренер
|Имя
|Манфред
|Фамилия
|Шмид
|Команда
|Аустрия
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|20 февраля 1971
|Имя
|Манфред
|Фамилия
|Шмид
|Команда
|Аустрия
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|20 февраля 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Аустрия
|3 : 1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|19.02.2023
|Аустрия Л
|1 : 0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|25.02.2023
|Аустрия
|3 : 0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|04.03.2023
|Рид
|1 : 3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|12.03.2023
|Штурм
|3 : 1
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Аустрия
|15
|7
|5
|3
|Дата
|Матч
|11.09.2022
|Хартберг
|0 : 3
|Аустрия
|18.09.2022
|Аустрия
|3 : 0
|Рид
|02.10.2022
|Аустрия
|0 : 3
|Штурм
|09.10.2022
|Рапид
|1 : 2
|Аустрия
|16.10.2022
|Аустрия
|1 : 3
|Зальцбург
|23.10.2022
|ЛАСК
|2 : 2
|Аустрия
|30.10.2022
|Аустрия
|2 : 1
|Альтах
|06.11.2022
|Тироль
|0 : 0
|Аустрия
|13.11.2022
|Аустрия
|0 : 1
|Вольфсберг
|12.02.2023
|Аустрия
|3 : 1
|Аустрия К
|19.02.2023
|Аустрия Л
|1 : 0
|Аустрия
|25.02.2023
|Аустрия
|3 : 0
|Хартберг
|04.03.2023
|Рид
|1 : 3
|Аустрия
|12.03.2023
|Штурм
|3 : 1
|Аустрия
|19.03.2023
|Аустрия
|0 : 0
|Рапид