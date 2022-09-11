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    Манфред Шмид

    Тренер
    Имя Манфред
    Фамилия Шмид
    Команда Аустрия
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 20 февраля 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Аустрия 3 : 1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    19.02.2023 Аустрия Л 1 : 0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    25.02.2023 Аустрия 3 : 0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 19 тур
    04.03.2023 Рид 1 : 3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 20 тур
    12.03.2023 Штурм 3 : 1 Аустрия Австрия. Бундеслига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аустрия 15 7 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.09.2022 Хартберг 0 : 3 Аустрия
    18.09.2022 Аустрия 3 : 0 Рид
    02.10.2022 Аустрия 0 : 3 Штурм
    09.10.2022 Рапид 1 : 2 Аустрия
    16.10.2022 Аустрия 1 : 3 Зальцбург
    23.10.2022 ЛАСК 2 : 2 Аустрия
    30.10.2022 Аустрия 2 : 1 Альтах
    06.11.2022 Тироль 0 : 0 Аустрия
    13.11.2022 Аустрия 0 : 1 Вольфсберг
    12.02.2023 Аустрия 3 : 1 Аустрия К
    19.02.2023 Аустрия Л 1 : 0 Аустрия
    25.02.2023 Аустрия 3 : 0 Хартберг
    04.03.2023 Рид 1 : 3 Аустрия
    12.03.2023 Штурм 3 : 1 Аустрия
    19.03.2023 Аустрия 0 : 0 Рапид
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