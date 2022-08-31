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    Олаф Янссен

    Тренер
    Имя Олаф
    Фамилия Янссен
    Команда Виктория
    Гражданство Германия
    Дата рождения 8 октября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Виктория 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2022 Виктория 0 : 5 Бавария
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