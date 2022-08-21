Якоб Фрис
Тренер
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Фрис
|Команда
|Виборг
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|11 декабря 1976
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Фрис
|Команда
|Виборг
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|11 декабря 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Виборг
|0 : 4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|26.02.2023
|Хорсенс
|0 : 3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|05.03.2023
|Виборг
|2 : 2
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|12.03.2023
|Виборг
|1 : 1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Виборг
|17
|7
|2
|8
|Дата
|Матч
|21.08.2022
|Рандерс
|1 : 0
|Виборг
|28.08.2022
|Виборг
|2 : 1
|Люнгбю
|04.09.2022
|Оденсе
|1 : 2
|Виборг
|12.09.2022
|Виборг
|2 : 1
|Хорсенс
|18.09.2022
|Виборг
|0 : 0
|Брондбю
|02.10.2022
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Виборг
|07.10.2022
|Люнгбю
|1 : 1
|Виборг
|16.10.2022
|Виборг
|0 : 0
|Оденсе
|24.10.2022
|Ольборг
|1 : 3
|Виборг
|30.10.2022
|Силькеборг
|1 : 2
|Виборг
|06.11.2022
|Виборг
|1 : 1
|Орхус
|13.11.2022
|Брондбю
|0 : 2
|Виборг
|20.02.2023
|Виборг
|0 : 4
|Мидтьюлланд
|26.02.2023
|Хорсенс
|0 : 3
|Виборг
|05.03.2023
|Виборг
|2 : 2
|Рандерс
|12.03.2023
|Виборг
|1 : 1
|Нордшелланд
|19.03.2023
|Копенгаген
|0 : 0
|Виборг