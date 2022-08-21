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    Якоб Фрис

    Тренер
    Имя Якоб
    Фамилия Фрис
    Команда Виборг
    Гражданство Дания
    Дата рождения 11 декабря 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    20.02.2023 Виборг 0 : 4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    26.02.2023 Хорсенс 0 : 3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    05.03.2023 Виборг 2 : 2 Рандерс Дания. Суперлига, 20 тур
    12.03.2023 Виборг 1 : 1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Виборг 17 7 2 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.08.2022 Рандерс 1 : 0 Виборг
    28.08.2022 Виборг 2 : 1 Люнгбю
    04.09.2022 Оденсе 1 : 2 Виборг
    12.09.2022 Виборг 2 : 1 Хорсенс
    18.09.2022 Виборг 0 : 0 Брондбю
    02.10.2022 Мидтьюлланд 1 : 1 Виборг
    07.10.2022 Люнгбю 1 : 1 Виборг
    16.10.2022 Виборг 0 : 0 Оденсе
    24.10.2022 Ольборг 1 : 3 Виборг
    30.10.2022 Силькеборг 1 : 2 Виборг
    06.11.2022 Виборг 1 : 1 Орхус
    13.11.2022 Брондбю 0 : 2 Виборг
    20.02.2023 Виборг 0 : 4 Мидтьюлланд
    26.02.2023 Хорсенс 0 : 3 Виборг
    05.03.2023 Виборг 2 : 2 Рандерс
    12.03.2023 Виборг 1 : 1 Нордшелланд
    19.03.2023 Копенгаген 0 : 0 Виборг
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