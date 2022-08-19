Филипп Соколинский
Тренер
|Имя
|Филипп
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соколинский
|Команда
|Динамо (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 июня 1986
|Имя
|Филипп
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соколинский
|Команда
|Динамо (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 июня 1986
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Динамо (мол)
|0 : 3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо (мол)
|22
|4
|7
|11
|Дата
|Матч
|19.08.2022
|Академия Кубань
|1 : 0
|Динамо (мол)
|26.08.2022
|Чертаново (мол)
|1 : 2
|Динамо (мол)
|02.09.2022
|Динамо (мол)
|3 : 1
|Ахмат (мол)
|09.09.2022
|Химки (мол)
|2 : 4
|Динамо (мол)
|16.09.2022
|Динамо (мол)
|0 : 1
|Локомотив (мол)
|30.09.2022
|Факел (мол.)
|4 : 1
|Динамо (мол)
|07.10.2022
|Краснодар (мол)
|9 : 2
|Динамо (мол)
|14.10.2022
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|21.10.2022
|Сочи (мол)
|3 : 2
|Динамо (мол)
|28.10.2022
|Динамо (мол)
|1 : 1
|Академия Кубань
|04.11.2022
|Ахмат (мол)
|1 : 2
|Динамо (мол)
|11.11.2022
|Динамо (мол)
|0 : 2
|Чертаново (мол)
|10.03.2023
|Динамо (мол)
|0 : 3
|Зенит (мол)
|17.03.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)
|31.03.2023
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Строгино (мол)
|07.04.2023
|ЦСКА (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)
|14.04.2023
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Урал (мол)
|21.04.2023
|Строгино (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)
|28.04.2023
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Спартак М (мол)
|05.05.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)
|12.05.2023
|Динамо (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|19.05.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)