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    Филипп Соколинский

    Тренер
    Имя Филипп
    Отчество Александрович
    Фамилия Соколинский
    Команда Динамо (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 июня 1986
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Динамо (мол) 0 : 3 Зенит (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо (мол) 22 4 7 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.08.2022 Академия Кубань 1 : 0 Динамо (мол)
    26.08.2022 Чертаново (мол) 1 : 2 Динамо (мол)
    02.09.2022 Динамо (мол) 3 : 1 Ахмат (мол)
    09.09.2022 Химки (мол) 2 : 4 Динамо (мол)
    16.09.2022 Динамо (мол) 0 : 1 Локомотив (мол)
    30.09.2022 Факел (мол.) 4 : 1 Динамо (мол)
    07.10.2022 Краснодар (мол) 9 : 2 Динамо (мол)
    14.10.2022 Динамо (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    21.10.2022 Сочи (мол) 3 : 2 Динамо (мол)
    28.10.2022 Динамо (мол) 1 : 1 Академия Кубань
    04.11.2022 Ахмат (мол) 1 : 2 Динамо (мол)
    11.11.2022 Динамо (мол) 0 : 2 Чертаново (мол)
    10.03.2023 Динамо (мол) 0 : 3 Зенит (мол)
    17.03.2023 Спартак М (мол) 0 : 0 Динамо (мол)
    31.03.2023 Динамо (мол) 0 : 0 Строгино (мол)
    07.04.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Динамо (мол)
    14.04.2023 Динамо (мол) 0 : 0 Урал (мол)
    21.04.2023 Строгино (мол) 0 : 0 Динамо (мол)
    28.04.2023 Динамо (мол) 0 : 0 Спартак М (мол)
    05.05.2023 Зенит (мол) 0 : 0 Динамо (мол)
    12.05.2023 Динамо (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    19.05.2023 Урал (мол) 0 : 0 Динамо (мол)
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