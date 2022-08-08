Василий Дорофеев
Тренер
|Имя
|Василий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Дорофеев
|Команда
|Ессентуки
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 сентября 1970
|Имя
|Василий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Дорофеев
|Команда
|Ессентуки
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 сентября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ессентуки
|24
|1
|14
|9
|Дата
|Матч
|08.08.2022
|Алания-2
|0 : 1
|Ессентуки
|13.08.2022
|Ессентуки
|0 : 2
|Дружба
|21.08.2022
|Легион
|3 : 1
|Ессентуки
|26.08.2022
|Ессентуки
|1 : 2
|Черноморец
|03.09.2022
|Динамо
|0 : 0
|Ессентуки
|09.09.2022
|Ессентуки
|2 : 2
|СКА
|18.09.2022
|Чайка
|2 : 0
|Ессентуки
|25.09.2022
|Машук-КМВ
|2 : 0
|Ессентуки
|30.09.2022
|Ессентуки
|0 : 1
|Форте
|08.10.2022
|Спартак-Нальчик
|1 : 0
|Ессентуки
|14.10.2022
|Ессентуки
|0 : 5
|Ротор
|21.10.2022
|Кубань Холдинг
|5 : 0
|Ессентуки
|28.10.2022
|Ессентуки
|0 : 3
|Алания-2
|04.11.2022
|Дружба
|4 : 0
|Ессентуки
|09.11.2022
|Ессентуки
|0 : 7
|Легион
|13.11.2022
|Черноморец
|2 : 1
|Ессентуки
|10.03.2023
|Ессентуки
|0 : 4
|Динамо
|17.03.2023
|СКА
|0 : 0
|Ессентуки
|24.03.2023
|Ессентуки
|0 : 0
|Чайка
|31.03.2023
|Ессентуки
|0 : 0
|Машук-КМВ
|08.04.2023
|Форте
|0 : 0
|Ессентуки
|15.04.2023
|Ессентуки
|0 : 0
|Спартак-Нальчик
|22.04.2023
|Ротор
|0 : 0
|Ессентуки
|29.04.2023
|Ессентуки
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск