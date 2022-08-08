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    Василий Дорофеев

    Тренер
    Имя Василий
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Дорофеев
    Команда Ессентуки
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 сентября 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Ессентуки 0 : 4 Динамо Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
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