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    Михаэль Борис

    Тренер
    Имя Михаэль
    Фамилия Борис
    Команда Фехервар
    Гражданство Германия
    Дата рождения 3 июня 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фехервар 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Фехервар 5 : 0 Петрокуб
    11.08.2022 Петрокуб 1 : 2 Фехервар
    18.08.2022 Кельн 1 : 2 Фехервар
    25.08.2022 Фехервар 0 : 3 Кельн
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