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    Илия Столица

    Тренер
    Имя Илия
    Фамилия Столица
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 7 июля 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Партизан 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 АЕК 2 : 1 Партизан
    11.08.2022 Партизан 2 : 2 АЕК
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