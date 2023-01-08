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    Стив Морисон

    Тренер
    Имя Стив
    Фамилия Морисон
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 29 августа 1983
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кардифф 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Кардифф 2 : 2 Лидс
    18.01.2023 Лидс 5 : 2 Кардифф
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