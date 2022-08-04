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    Дэвид Хили

    Тренер
    Имя Дэвид
    Фамилия Хили
    Команда Линфилд
    Гражданство Северная Ирландия
    Дата рождения 5 августа 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Линфилд 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Линфилд 0 : 2 Цюрих
    11.08.2022 Цюрих 3 : 0 Линфилд
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