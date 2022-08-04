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    Карлос Фангейру

    Тренер
    Имя Карлос
    Фамилия Фангейру
    Команда Дюделанж
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 19 декабря 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дюделанж 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Мальме 3 : 0 Дюделанж
    11.08.2022 Дюделанж 2 : 2 Мальме
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