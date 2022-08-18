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    Егише Меликян

    Тренер
    Имя Егише
    Отчество Меликович
    Фамилия Меликян
    Команда Пюник
    Гражданство Армения
    Дата рождения 13 августа 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пюник 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2022 Пюник 0 : 0 Шериф
    25.08.2022 Шериф 1(3) : 0(2) Пюник
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