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    Михаил Пилипко

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Пилипко
    Команда Тверь
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 января 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тверь 20 6 10 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Торпедо-2 0 : 0 Тверь
    24.07.2022 Тверь 2 : 0 Химик
    30.07.2022 Динамо-2 2 : 0 Тверь
    06.08.2022 Тверь 0 : 2 Чертаново
    10.08.2022 Муром 1 : 0 Тверь
    14.08.2022 Тверь 0 : 3 Текстильщик
    21.08.2022 Знамя Труда 1 : 5 Тверь
    24.10.2022 Тверь 1 : 2 Торпедо Вл
    04.09.2022 Спартак К 1 : 3 Тверь
    09.11.2022 Тверь 4 : 0 Динамо Вг
    22.09.2022 Химик 1 : 1 Тверь
    26.09.2022 Тверь 2 : 0 Динамо-2
    01.10.2022 Чертаново 0 : 0 Тверь
    08.10.2022 Тверь 0 : 0 Муром
    15.10.2022 Текстильщик 2 : 0 Тверь
    19.10.2022 Тверь 2 : 0 Знамя Труда
    27.08.2022 Торпедо Вл 1 : 0 Тверь
    30.10.2022 Тверь 0 : 2 Спартак К
    18.09.2022 Динамо Вг 1 : 0 Тверь
    13.11.2022 Тверь 1 : 3 Торпедо-2
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