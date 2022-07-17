Михаил Пилипко
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пилипко
|Команда
|Тверь
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 января 1976
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пилипко
|Команда
|Тверь
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 января 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Тверь
|20
|6
|10
|4
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Торпедо-2
|0 : 0
|Тверь
|24.07.2022
|Тверь
|2 : 0
|Химик
|30.07.2022
|Динамо-2
|2 : 0
|Тверь
|06.08.2022
|Тверь
|0 : 2
|Чертаново
|10.08.2022
|Муром
|1 : 0
|Тверь
|14.08.2022
|Тверь
|0 : 3
|Текстильщик
|21.08.2022
|Знамя Труда
|1 : 5
|Тверь
|24.10.2022
|Тверь
|1 : 2
|Торпедо Вл
|04.09.2022
|Спартак К
|1 : 3
|Тверь
|09.11.2022
|Тверь
|4 : 0
|Динамо Вг
|22.09.2022
|Химик
|1 : 1
|Тверь
|26.09.2022
|Тверь
|2 : 0
|Динамо-2
|01.10.2022
|Чертаново
|0 : 0
|Тверь
|08.10.2022
|Тверь
|0 : 0
|Муром
|15.10.2022
|Текстильщик
|2 : 0
|Тверь
|19.10.2022
|Тверь
|2 : 0
|Знамя Труда
|27.08.2022
|Торпедо Вл
|1 : 0
|Тверь
|30.10.2022
|Тверь
|0 : 2
|Спартак К
|18.09.2022
|Динамо Вг
|1 : 0
|Тверь
|13.11.2022
|Тверь
|1 : 3
|Торпедо-2