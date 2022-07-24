Анатолий Романович
Тренер
|Имя
|Анатолий
|Фамилия
|Романович
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 сентября 1979
|Имя
|Анатолий
|Фамилия
|Романович
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 сентября 1979
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Электрон
|18
|3
|11
|4
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Ленинградец
|5 : 1
|Электрон
|30.07.2022
|Электрон
|0 : 1
|Зоркий
|05.08.2022
|Енисей-М
|1 : 1
|Электрон
|10.08.2022
|Электрон
|0 : 0
|Родина-М
|14.08.2022
|Динамо СПб
|1 : 0
|Электрон
|22.08.2022
|Электрон
|3 : 1
|Зенит-2
|26.08.2022
|Луки-Энергия
|2 : 0
|Электрон
|05.09.2022
|Электрон
|1 : 4
|Ядро
|09.09.2022
|Электрон
|0 : 7
|Звезда
|18.09.2022
|Балтика-БФУ
|3 : 0
|Электрон
|22.09.2022
|Электрон
|1 : 1
|Ленинградец
|26.09.2022
|Зоркий
|4 : 0
|Электрон
|02.10.2022
|Электрон
|1 : 1
|Енисей-М
|07.10.2022
|Родина-М
|3 : 1
|Электрон
|14.10.2022
|Электрон
|2 : 1
|Динамо СПб
|19.10.2022
|Зенит-2
|6 : 0
|Электрон
|24.10.2022
|Электрон
|0 : 5
|Луки-Энергия
|30.10.2022
|Ядро
|0 : 2
|Электрон