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    Рудольф Чесалов

    Тренер
    Имя Рудольф
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Чесалов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 апреля 1989
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо Вг 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Динамо Вг 1 : 2 Торпедо-2
    30.07.2022 Химик 3 : 1 Динамо Вг
    06.08.2022 Динамо Вг 3 : 0 Динамо-2
    10.08.2022 Чертаново 2 : 2 Динамо Вг
    14.08.2022 Динамо Вг 3 : 2 Муром
    21.08.2022 Текстильщик 3 : 0 Динамо Вг
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