Андрей Прокопюк
Тренер
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Прокопюк
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|21 октября 1978
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Прокопюк
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|21 октября 1978
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо-Брест
|17
|4
|5
|8
|Дата
|Матч
|10.07.2022
|Динамо-Брест
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|17.07.2022
|Слуцк
|2 : 0
|Динамо-Брест
|02.11.2022
|Шахтер
|2 : 0
|Динамо-Брест
|13.08.2022
|Ислочь
|1 : 2
|Динамо-Брест
|22.08.2022
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Неман
|27.08.2022
|Энергетик-БГУ
|0 : 0
|Динамо-Брест
|02.09.2022
|Динамо-Брест
|3 : 1
|Минск
|09.09.2022
|Арсенал
|0 : 2
|Динамо-Брест
|17.09.2022
|Динамо-Брест
|1 : 3
|Славия-Мозырь
|01.10.2022
|Белшина
|2 : 2
|Динамо-Брест
|07.10.2022
|Динамо-Брест
|4 : 0
|Днепр
|15.10.2022
|БАТЭ
|4 : 1
|Динамо-Брест
|19.10.2022
|Динамо-Брест
|1 : 1
|Гомель
|23.10.2022
|Динамо
|0 : 0
|Динамо-Брест
|29.10.2022
|Динамо-Брест
|4 : 4
|Витебск
|06.11.2022
|Торпедо-БелАЗ
|0 : 0
|Динамо-Брест
|12.11.2022
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Слуцк