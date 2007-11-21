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    Петер Вархиди

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Вархиди
    Гражданство Венгрия
    Дата рождения 8 мая 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Венгрия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.11.2007 Венгрия 1 : 2 Греция
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