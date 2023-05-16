Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осман Зеки Коркмаз - статистика

Турция
2 мая 1982 (44)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Истанбулспор
31
9
17
5
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбулспор
0 : 2
16.05.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Фенербахче
3 : 3
24.04.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Истанбулспор
3 : 3
19.04.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбулспор
1 : 0
15.04.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
3 : 2
08.04.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбулспор
0 : 1
03.04.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
3 : 1
18.03.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
3 : 0
13.03.2023
Сивасспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
2 : 1
05.02.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
0 : 1
02.02.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбулспор
2 : 4
29.01.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
22.01.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбулспор
1 : 1
09.01.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 17 тур
Адана Демирспор
6 : 0
05.01.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбулспор
2 : 1
28.12.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 1
25.12.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбулспор
0 : 1
13.11.2022
Хатайспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
3 : 2
05.11.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбулспор
2 : 5
30.10.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
2 : 1
21.10.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.10.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
1 : 2
08.10.2022
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
1 : 2
03.10.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
2 : 2
17.09.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Сивасспор
1 : 1
11.09.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
0 : 1
27.08.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбулспор
0 : 4
22.08.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.08.2022
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбулспор
0 : 2
05.08.2022
Трабзонспор
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+