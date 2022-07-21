Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Габор Эрош

    Тренер
    Имя Габор
    Фамилия Эрош
    Команда Кишварда
    Гражданство Венгрия
    Дата рождения 1 июля 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кишварда 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Кайрат 0 : 1 Кишварда
    28.07.2022 Кишварда 1 : 0 Кайрат
    04.08.2022 Мольде 3 : 0 Кишварда
    11.08.2022 Кишварда 2 : 1 Мольде
    • Читайте нас: 
    11