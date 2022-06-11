Эдуардо Баптиста
Тренер
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Баптиста
|Команда
|Жувентуде
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|30 марта 1970
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Баптиста
|Команда
|Жувентуде
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|30 марта 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Жувентуде
|28
|1
|18
|9
|Дата
|Матч
|11.06.2022
|Коринтианс
|2 : 0
|Жувентуде
|15.06.2022
|Жувентуде
|1 : 2
|Сантос
|20.06.2022
|Атлетико Гойяненсе
|3 : 1
|Жувентуде
|27.06.2022
|Сан-Паулу
|0 : 0
|Жувентуде
|02.07.2022
|Жувентуде
|1 : 2
|Атлетико Минейро
|10.07.2022
|Коритиба
|2 : 2
|Жувентуде
|17.07.2022
|Жувентуде
|0 : 0
|Гойас
|21.07.2022
|Фламенго
|4 : 0
|Жувентуде
|24.07.2022
|Жувентуде
|1 : 0
|Сеара
|01.08.2022
|Брагантино
|1 : 0
|Жувентуде
|06.08.2022
|Жувентуде
|0 : 1
|Америка Минейро
|14.08.2022
|Куяба
|1 : 0
|Жувентуде
|21.08.2022
|Жувентуде
|2 : 2
|Ботафого
|30.08.2022
|Интернасьонал
|4 : 0
|Жувентуде
|03.09.2022
|Жувентуде
|1 : 1
|Аваи
|11.09.2022
|Палмейрас
|2 : 1
|Жувентуде
|19.09.2022
|Жувентуде
|1 : 1
|Форталеза
|29.09.2022
|Флуминенсе
|4 : 0
|Жувентуде
|02.10.2022
|Атлетико Паранаэнсе
|2 : 0
|Жувентуде
|05.10.2022
|Жувентуде
|2 : 2
|Коринтианс
|11.10.2022
|Сантос
|4 : 1
|Жувентуде
|17.10.2022
|Жувентуде
|1 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|23.10.2022
|Жувентуде
|1 : 2
|Сан-Паулу
|28.10.2022
|Атлетико Минейро
|1 : 0
|Жувентуде
|03.11.2022
|Жувентуде
|0 : 1
|Коритиба
|06.11.2022
|Гойас
|1 : 0
|Жувентуде
|10.11.2022
|Жувентуде
|2 : 2
|Фламенго
|13.11.2022
|Сеара
|4 : 1
|Жувентуде