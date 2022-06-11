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    Эдуардо Баптиста

    Тренер
    Имя Эдуардо
    Фамилия Баптиста
    Команда Жувентуде
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 30 марта 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Жувентуде 28 1 18 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.06.2022 Коринтианс 2 : 0 Жувентуде
    15.06.2022 Жувентуде 1 : 2 Сантос
    20.06.2022 Атлетико Гойяненсе 3 : 1 Жувентуде
    27.06.2022 Сан-Паулу 0 : 0 Жувентуде
    02.07.2022 Жувентуде 1 : 2 Атлетико Минейро
    10.07.2022 Коритиба 2 : 2 Жувентуде
    17.07.2022 Жувентуде 0 : 0 Гойас
    21.07.2022 Фламенго 4 : 0 Жувентуде
    24.07.2022 Жувентуде 1 : 0 Сеара
    01.08.2022 Брагантино 1 : 0 Жувентуде
    06.08.2022 Жувентуде 0 : 1 Америка Минейро
    14.08.2022 Куяба 1 : 0 Жувентуде
    21.08.2022 Жувентуде 2 : 2 Ботафого
    30.08.2022 Интернасьонал 4 : 0 Жувентуде
    03.09.2022 Жувентуде 1 : 1 Аваи
    11.09.2022 Палмейрас 2 : 1 Жувентуде
    19.09.2022 Жувентуде 1 : 1 Форталеза
    29.09.2022 Флуминенсе 4 : 0 Жувентуде
    02.10.2022 Атлетико Паранаэнсе 2 : 0 Жувентуде
    05.10.2022 Жувентуде 2 : 2 Коринтианс
    11.10.2022 Сантос 4 : 1 Жувентуде
    17.10.2022 Жувентуде 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    23.10.2022 Жувентуде 1 : 2 Сан-Паулу
    28.10.2022 Атлетико Минейро 1 : 0 Жувентуде
    03.11.2022 Жувентуде 0 : 1 Коритиба
    06.11.2022 Гойас 1 : 0 Жувентуде
    10.11.2022 Жувентуде 2 : 2 Фламенго
    13.11.2022 Сеара 4 : 1 Жувентуде
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