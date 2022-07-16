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    Геннадий Масляев

    Тренер
    Имя Геннадий
    Фамилия Масляев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 ноября 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химик 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Химик 3 : 0 Спартак К
    24.07.2022 Тверь 2 : 0 Химик
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