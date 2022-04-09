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    Александр Москаленко

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Васильевич
    Фамилия Москаленко
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 18 сентября 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тобол 22 11 7 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.04.2022 Ордабасы 3 : 1 Тобол
    16.04.2022 Тобол 2 : 2 Кайрат
    22.04.2022 Атырау 2 : 1 Тобол
    26.04.2022 Тобол 1 : 1 Астана
    02.05.2022 Шахтер 4 : 1 Тобол
    07.05.2022 Тобол 2 : 0 Аксу
    14.05.2022 Актобе 2 : 1 Тобол
    22.05.2022 Тобол 4 : 2 Мактаарал
    29.10.2022 Тараз 0 : 2 Тобол
    19.06.2022 Тобол 1 : 0 Каспий
    26.06.2022 Кызыл-Жар 1 : 3 Тобол
    01.07.2022 Туран 2 : 2 Тобол
    27.08.2022 Тобол 4 : 0 Ордабасы
    05.09.2022 Кайрат 2 : 3 Тобол
    10.09.2022 Тобол 0 : 2 Атырау
    14.09.2022 Астана 1 : 2 Тобол
    02.10.2022 Тобол 3 : 1 Шахтер
    08.10.2022 Аксу 3 : 0 Тобол
    15.10.2022 Тобол 1 : 0 Актобе
    23.10.2022 Мактаарал 2 : 1 Тобол
    21.08.2022 Тобол 2 : 2 Тараз
    06.11.2022 Акжайык 1 : 3 Тобол
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