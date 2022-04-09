Александр Москаленко
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Москаленко
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|18 сентября 1976
|Имя
|Александр
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Москаленко
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|18 сентября 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Тобол
|22
|11
|7
|4
|Дата
|Матч
|09.04.2022
|Ордабасы
|3 : 1
|Тобол
|16.04.2022
|Тобол
|2 : 2
|Кайрат
|22.04.2022
|Атырау
|2 : 1
|Тобол
|26.04.2022
|Тобол
|1 : 1
|Астана
|02.05.2022
|Шахтер
|4 : 1
|Тобол
|07.05.2022
|Тобол
|2 : 0
|Аксу
|14.05.2022
|Актобе
|2 : 1
|Тобол
|22.05.2022
|Тобол
|4 : 2
|Мактаарал
|29.10.2022
|Тараз
|0 : 2
|Тобол
|19.06.2022
|Тобол
|1 : 0
|Каспий
|26.06.2022
|Кызыл-Жар
|1 : 3
|Тобол
|01.07.2022
|Туран
|2 : 2
|Тобол
|27.08.2022
|Тобол
|4 : 0
|Ордабасы
|05.09.2022
|Кайрат
|2 : 3
|Тобол
|10.09.2022
|Тобол
|0 : 2
|Атырау
|14.09.2022
|Астана
|1 : 2
|Тобол
|02.10.2022
|Тобол
|3 : 1
|Шахтер
|08.10.2022
|Аксу
|3 : 0
|Тобол
|15.10.2022
|Тобол
|1 : 0
|Актобе
|23.10.2022
|Мактаарал
|2 : 1
|Тобол
|21.08.2022
|Тобол
|2 : 2
|Тараз
|06.11.2022
|Акжайык
|1 : 3
|Тобол