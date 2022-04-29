Денис Евсиков
Тренер
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Евсиков
|Команда
|Химки (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 февраля 1981
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Евсиков
|Команда
|Химки (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 февраля 1981
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Химки (мол)
|2 : 2
|Нижний Новгород (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химки (мол)
|28
|4
|12
|12
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Динамо (мол)
|3 : 1
|Химки (мол)
|22.07.2022
|Химки (мол)
|2 : 1
|Краснодар (мол)
|26.07.2022
|Ростов (мол)
|3 : 1
|Химки (мол)
|29.07.2022
|Химки (мол)
|3 : 2
|Сочи (мол)
|05.08.2022
|Академия Кубань
|3 : 0
|Химки (мол)
|12.08.2022
|Химки (мол)
|1 : 2
|Ахмат (мол)
|19.08.2022
|Чертаново (мол)
|3 : 0
|Химки (мол)
|26.08.2022
|Химки (мол)
|1 : 2
|Локомотив (мол)
|02.09.2022
|Факел (мол.)
|2 : 1
|Химки (мол)
|09.09.2022
|Химки (мол)
|2 : 4
|Динамо (мол)
|16.09.2022
|Краснодар (мол)
|2 : 1
|Химки (мол)
|30.09.2022
|Химки (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|07.10.2022
|Сочи (мол)
|2 : 1
|Химки (мол)
|14.10.2022
|Химки (мол)
|0 : 0
|Академия Кубань
|21.10.2022
|Ахмат (мол)
|2 : 3
|Химки (мол)
|28.10.2022
|Химки (мол)
|4 : 3
|Чертаново (мол)
|04.11.2022
|Химки (мол)
|1 : 2
|Факел (мол.)
|11.11.2022
|Локомотив (мол)
|5 : 1
|Химки (мол)
|10.03.2023
|Химки (мол)
|2 : 2
|Нижний Новгород (мол)
|17.03.2023
|Оренбург (мол)
|0 : 0
|Химки (мол)
|31.03.2023
|Химки (мол)
|0 : 0
|Торпедо (мол.)
|07.04.2023
|УОР №5
|0 : 0
|Химки (мол)
|14.04.2023
|Химки (мол)
|0 : 0
|Кр. Советов (мол)
|21.04.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Химки (мол)
|28.04.2023
|Химки (мол)
|0 : 0
|Оренбург (мол)
|05.05.2023
|Нижний Новгород (мол)
|0 : 0
|Химки (мол)
|12.05.2023
|Химки (мол)
|0 : 0
|УОР №5
|19.05.2023
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|Химки (мол)