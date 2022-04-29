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    Денис Евсиков

    Тренер
    Имя Денис
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Евсиков
    Команда Химки (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 февраля 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Химки (мол) 2 : 2 Нижний Новгород (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химки (мол) 28 4 12 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Динамо (мол) 3 : 1 Химки (мол)
    22.07.2022 Химки (мол) 2 : 1 Краснодар (мол)
    26.07.2022 Ростов (мол) 3 : 1 Химки (мол)
    29.07.2022 Химки (мол) 3 : 2 Сочи (мол)
    05.08.2022 Академия Кубань 3 : 0 Химки (мол)
    12.08.2022 Химки (мол) 1 : 2 Ахмат (мол)
    19.08.2022 Чертаново (мол) 3 : 0 Химки (мол)
    26.08.2022 Химки (мол) 1 : 2 Локомотив (мол)
    02.09.2022 Факел (мол.) 2 : 1 Химки (мол)
    09.09.2022 Химки (мол) 2 : 4 Динамо (мол)
    16.09.2022 Краснодар (мол) 2 : 1 Химки (мол)
    30.09.2022 Химки (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    07.10.2022 Сочи (мол) 2 : 1 Химки (мол)
    14.10.2022 Химки (мол) 0 : 0 Академия Кубань
    21.10.2022 Ахмат (мол) 2 : 3 Химки (мол)
    28.10.2022 Химки (мол) 4 : 3 Чертаново (мол)
    04.11.2022 Химки (мол) 1 : 2 Факел (мол.)
    11.11.2022 Локомотив (мол) 5 : 1 Химки (мол)
    10.03.2023 Химки (мол) 2 : 2 Нижний Новгород (мол)
    17.03.2023 Оренбург (мол) 0 : 0 Химки (мол)
    31.03.2023 Химки (мол) 0 : 0 Торпедо (мол.)
    07.04.2023 УОР №5 0 : 0 Химки (мол)
    14.04.2023 Химки (мол) 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    21.04.2023 Торпедо (мол.) 0 : 0 Химки (мол)
    28.04.2023 Химки (мол) 0 : 0 Оренбург (мол)
    05.05.2023 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Химки (мол)
    12.05.2023 Химки (мол) 0 : 0 УОР №5
    19.05.2023 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Химки (мол)
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