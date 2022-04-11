Сергей Константинов
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Константинов
|Команда
|Металлург-Видное
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 сентября 1963
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Константинов
|Команда
|Металлург-Видное
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 сентября 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Металлург-Видное
|9
|3
|5
|1
|Дата
|Матч
|11.04.2022
|Металлург-Видное
|1 : 4
|Калуга
|16.04.2022
|Зенит
|1 : 1
|Металлург-Видное
|22.04.2022
|Металлург-Видное
|3 : 1
|Арсенал-2
|29.04.2022
|Металлург-Видное
|2 : 1
|Сахалин
|08.05.2022
|Факел-М
|0 : 2
|Металлург-Видное
|14.05.2022
|Калуга
|3 : 1
|Металлург-Видное
|20.05.2022
|Металлург-Видное
|2 : 3
|Зенит
|28.05.2022
|Арсенал-2
|4 : 1
|Металлург-Видное
|05.06.2022
|Сахалин
|3 : 1
|Металлург-Видное