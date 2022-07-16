Дмитрий Фомин
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Динамо Вл
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 сентября 1974
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Динамо Вл
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 сентября 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо Вл
|22
|11
|8
|3
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Динамо Вл
|2 : 1
|Коломна
|19.07.2022
|Динамо Вл
|3 : 0
|Знамя
|28.07.2022
|Сокол
|1 : 0
|Динамо Вл
|31.07.2022
|Зенит
|0 : 4
|Динамо Вл
|10.08.2022
|Динамо Вл
|2 : 2
|Салют
|13.08.2022
|Динамо Вл
|1 : 1
|Калуга
|24.08.2022
|Космос
|0 : 1
|Динамо Вл
|27.08.2022
|Химки-2
|2 : 1
|Динамо Вл
|07.09.2022
|Динамо Вл
|3 : 0
|Балашиха
|10.09.2022
|Динамо Вл
|0 : 2
|Сатурн
|18.09.2022
|Динамо Вл
|1 : 0
|СКА-Хабаровск-2
|22.09.2022
|СКА-Хабаровск-2
|1 : 3
|Динамо Вл
|29.09.2022
|Сатурн
|2 : 1
|Динамо Вл
|02.10.2022
|Балашиха
|2 : 1
|Динамо Вл
|08.10.2022
|Динамо Вл
|4 : 2
|Химки-2
|11.10.2022
|Динамо Вл
|2 : 1
|Космос
|20.10.2022
|Калуга
|1 : 0
|Динамо Вл
|23.10.2022
|Салют
|0 : 1
|Динамо Вл
|30.10.2022
|Динамо Вл
|1 : 0
|Зенит
|27.10.2022
|Динамо Вл
|0 : 1
|Сокол
|10.11.2022
|Знамя
|1 : 1
|Динамо Вл
|13.11.2022
|Коломна
|3 : 2
|Динамо Вл