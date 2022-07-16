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    Дмитрий Фомин

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Фомин
    Команда Динамо Вл
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 сентября 1974
    Статистика по турнирам
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