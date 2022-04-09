Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анвер Конеев

    Тренер
    Имя Анвер
    Фамилия Конеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 октября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Звезда 11 6 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.04.2022 Динамо-2 1 : 2 Звезда
    16.04.2022 Звезда 3 : 0 Волна
    23.04.2022 Муром 1 : 0 Звезда
    30.04.2022 Звезда 2 : 0 Енисей-М
    06.05.2022 Казанка 1 : 3 Звезда
    11.05.2022 Звезда 0 : 0 Динамо-2
    15.05.2022 Волна 2 : 2 Звезда
    22.05.2022 Звезда 1 : 2 Муром
    28.05.2022 Енисей-М 1 : 2 Звезда
    04.06.2022 Звезда 3 : 1 Казанка
    10.06.2022 Шинник 1 : 1 Звезда
    • Читайте нас: 
    11