Анвер Конеев
Тренер
|Имя
|Анвер
|Фамилия
|Конеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 октября 1974
|Имя
|Анвер
|Фамилия
|Конеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 октября 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Звезда
|11
|6
|2
|3
|Дата
|Матч
|09.04.2022
|Динамо-2
|1 : 2
|Звезда
|16.04.2022
|Звезда
|3 : 0
|Волна
|23.04.2022
|Муром
|1 : 0
|Звезда
|30.04.2022
|Звезда
|2 : 0
|Енисей-М
|06.05.2022
|Казанка
|1 : 3
|Звезда
|11.05.2022
|Звезда
|0 : 0
|Динамо-2
|15.05.2022
|Волна
|2 : 2
|Звезда
|22.05.2022
|Звезда
|1 : 2
|Муром
|28.05.2022
|Енисей-М
|1 : 2
|Звезда
|04.06.2022
|Звезда
|3 : 1
|Казанка
|10.06.2022
|Шинник
|1 : 1
|Звезда