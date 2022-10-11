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    Заур Хапов

    Тренер
    Имя Заур
    Отчество Залимбиевич
    Фамилия Хапов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 октября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.06.2022 Локомотив 2 : 1 Велес
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