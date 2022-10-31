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    Игорь Рудой

    Тренер
    Имя Игорь
    Фамилия Рудой
    Команда Сатурн
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 августа 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сатурн 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.10.2022 Балашиха 0 : 2 Сатурн
    05.11.2022 Коломна 0 : 2 Сатурн
    09.11.2022 Химки-2 3 : 1 Сатурн
    13.11.2022 Калуга 0 : 1 Сатурн
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