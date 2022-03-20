Евгений Молчан
Тренер
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Молчан
|Команда
|Днепр
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 июля 1986
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Молчан
|Команда
|Днепр
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 июля 1986
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Днепр
|30
|3
|24
|3
|Дата
|Матч
|20.03.2022
|Белшина
|0 : 0
|Днепр
|03.04.2022
|Шахтер
|4 : 0
|Днепр
|10.04.2022
|Днепр
|0 : 3
|БАТЭ
|17.04.2022
|Гомель
|3 : 1
|Днепр
|23.04.2022
|Днепр
|0 : 2
|Динамо
|02.05.2022
|Витебск
|2 : 1
|Днепр
|07.05.2022
|Днепр
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|15.05.2022
|Слуцк
|2 : 2
|Днепр
|22.05.2022
|Днепр
|2 : 0
|Динамо-Брест
|27.05.2022
|Ислочь
|3 : 2
|Днепр
|18.06.2022
|Днепр
|1 : 3
|Неман
|27.06.2022
|Энергетик-БГУ
|1 : 1
|Днепр
|04.07.2022
|Днепр
|2 : 4
|Минск
|10.07.2022
|Арсенал
|1 : 0
|Днепр
|16.07.2022
|Днепр
|1 : 3
|Славия-Мозырь
|06.08.2022
|Днепр
|4 : 3
|Белшина
|15.08.2022
|Днепр
|0 : 7
|Шахтер
|21.08.2022
|БАТЭ
|2 : 1
|Днепр
|28.08.2022
|Днепр
|0 : 4
|Гомель
|04.09.2022
|Динамо
|4 : 0
|Днепр
|10.09.2022
|Днепр
|2 : 1
|Витебск
|18.09.2022
|Торпедо-БелАЗ
|1 : 0
|Днепр
|30.09.2022
|Днепр
|1 : 2
|Слуцк
|07.10.2022
|Динамо-Брест
|4 : 0
|Днепр
|15.10.2022
|Днепр
|0 : 2
|Ислочь
|20.10.2022
|Неман
|2 : 0
|Днепр
|24.10.2022
|Днепр
|0 : 2
|Энергетик-БГУ
|30.10.2022
|Минск
|1 : 0
|Днепр
|06.11.2022
|Днепр
|0 : 1
|Арсенал
|12.11.2022
|Славия-Мозырь
|5 : 0
|Днепр