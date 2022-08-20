Сократис Офридопулос
Тренер
|Имя
|Сократис
|Фамилия
|Офридопулос
|Команда
|АЕК
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|26 октября 1973
|Имя
|Сократис
|Фамилия
|Офридопулос
|Команда
|АЕК
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|26 октября 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|АЕК
|3 : 0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|ПАОК
|2 : 0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|АЕК
|2 : 0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|05.03.2023
|ОФИ
|0 : 3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|08.03.2023
|Атромитос
|0 : 1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|12.03.2023
|АЕК
|1 : 3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|АЕК
|26
|19
|5
|2
|Дата
|Матч
|20.08.2022
|ПАС Ламия
|0 : 3
|АЕК
|27.08.2022
|АЕК
|0 : 1
|Волос
|04.09.2022
|АЕК
|2 : 0
|ПАС
|11.09.2022
|Панатинаикос
|2 : 1
|АЕК
|17.09.2022
|Панетоликос
|0 : 2
|АЕК
|03.10.2022
|АЕК
|4 : 1
|Ионикос
|09.10.2022
|Арис
|0 : 2
|АЕК
|16.10.2022
|АЕК
|1 : 0
|Атромитос
|24.10.2022
|Левадиакос
|0 : 2
|АЕК
|30.10.2022
|АЕК
|2 : 0
|ПАОК
|06.11.2022
|Астерас
|1 : 1
|АЕК
|09.11.2022
|АЕК
|3 : 0
|ОФИ
|13.11.2022
|Олимпиакос
|0 : 0
|АЕК
|21.12.2022
|АЕК
|3 : 0
|ПАС Ламия
|28.12.2022
|Волос
|0 : 4
|АЕК
|03.01.2023
|ПАС
|2 : 1
|АЕК
|08.01.2023
|АЕК
|1 : 0
|Панатинаикос
|15.01.2023
|АЕК
|4 : 1
|Панетоликос
|22.01.2023
|Ионикос
|1 : 2
|АЕК
|29.01.2023
|АЕК
|3 : 0
|Арис
|08.03.2023
|Атромитос
|0 : 1
|АЕК
|13.02.2023
|АЕК
|3 : 0
|Левадиакос
|19.02.2023
|ПАОК
|2 : 0
|АЕК
|25.02.2023
|АЕК
|2 : 0
|Астерас
|05.03.2023
|ОФИ
|0 : 3
|АЕК
|12.03.2023
|АЕК
|1 : 3
|Олимпиакос