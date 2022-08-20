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    Сократис Офридопулос

    Тренер
    Имя Сократис
    Фамилия Офридопулос
    Команда АЕК
    Гражданство Греция
    Дата рождения 26 октября 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    13.02.2023 АЕК 3 : 0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 ПАОК 2 : 0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 АЕК 2 : 0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 ОФИ 0 : 3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    08.03.2023 Атромитос 0 : 1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    12.03.2023 АЕК 1 : 3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АЕК 26 19 5 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2022 ПАС Ламия 0 : 3 АЕК
    27.08.2022 АЕК 0 : 1 Волос
    04.09.2022 АЕК 2 : 0 ПАС
    11.09.2022 Панатинаикос 2 : 1 АЕК
    17.09.2022 Панетоликос 0 : 2 АЕК
    03.10.2022 АЕК 4 : 1 Ионикос
    09.10.2022 Арис 0 : 2 АЕК
    16.10.2022 АЕК 1 : 0 Атромитос
    24.10.2022 Левадиакос 0 : 2 АЕК
    30.10.2022 АЕК 2 : 0 ПАОК
    06.11.2022 Астерас 1 : 1 АЕК
    09.11.2022 АЕК 3 : 0 ОФИ
    13.11.2022 Олимпиакос 0 : 0 АЕК
    21.12.2022 АЕК 3 : 0 ПАС Ламия
    28.12.2022 Волос 0 : 4 АЕК
    03.01.2023 ПАС 2 : 1 АЕК
    08.01.2023 АЕК 1 : 0 Панатинаикос
    15.01.2023 АЕК 4 : 1 Панетоликос
    22.01.2023 Ионикос 1 : 2 АЕК
    29.01.2023 АЕК 3 : 0 Арис
    08.03.2023 Атромитос 0 : 1 АЕК
    13.02.2023 АЕК 3 : 0 Левадиакос
    19.02.2023 ПАОК 2 : 0 АЕК
    25.02.2023 АЕК 2 : 0 Астерас
    05.03.2023 ОФИ 0 : 3 АЕК
    12.03.2023 АЕК 1 : 3 Олимпиакос
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