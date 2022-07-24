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    Томас Зильберсбергер

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Зильберсбергер
    Команда Тироль
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 3 июня 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Тироль 1 : 3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    26.02.2023 Альтах 0 : 0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    05.03.2023 Тироль 2 : 3 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 20 тур
    12.03.2023 Рапид 2 : 0 Тироль Австрия. Бундеслига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тироль 22 8 9 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Аустрия Л 2 : 1 Тироль
    31.07.2022 Тироль 2 : 1 Хартберг
    07.08.2022 Тироль 2 : 2 Аустрия К
    13.08.2022 Аустрия 2 : 1 Тироль
    21.08.2022 Рид 1 : 2 Тироль
    28.08.2022 Тироль 1 : 3 Вольфсберг
    03.09.2022 Зальцбург 2 : 0 Тироль
    10.09.2022 Тироль 0 : 0 Альтах
    17.09.2022 ЛАСК 1 : 4 Тироль
    01.10.2022 Тироль 0 : 5 Рапид
    09.10.2022 Штурм 2 : 1 Тироль
    15.10.2022 Тироль 3 : 2 Аустрия Л
    22.10.2022 Хартберг 1 : 5 Тироль
    29.10.2022 Аустрия К 2 : 3 Тироль
    06.11.2022 Тироль 0 : 0 Аустрия
    12.11.2022 Тироль 2 : 0 Рид
    11.02.2023 Вольфсберг 1 : 2 Тироль
    19.02.2023 Тироль 1 : 3 Зальцбург
    26.02.2023 Альтах 0 : 0 Тироль
    05.03.2023 Тироль 2 : 3 ЛАСК
    12.03.2023 Рапид 2 : 0 Тироль
    19.03.2023 Тироль 0 : 0 Штурм
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