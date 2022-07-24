Томас Зильберсбергер
Тренер
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Зильберсбергер
|Команда
|Тироль
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|3 июня 1973
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Зильберсбергер
|Команда
|Тироль
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|3 июня 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Тироль
|1 : 3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|26.02.2023
|Альтах
|0 : 0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|05.03.2023
|Тироль
|2 : 3
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|12.03.2023
|Рапид
|2 : 0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Тироль
|22
|8
|9
|5
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Аустрия Л
|2 : 1
|Тироль
|31.07.2022
|Тироль
|2 : 1
|Хартберг
|07.08.2022
|Тироль
|2 : 2
|Аустрия К
|13.08.2022
|Аустрия
|2 : 1
|Тироль
|21.08.2022
|Рид
|1 : 2
|Тироль
|28.08.2022
|Тироль
|1 : 3
|Вольфсберг
|03.09.2022
|Зальцбург
|2 : 0
|Тироль
|10.09.2022
|Тироль
|0 : 0
|Альтах
|17.09.2022
|ЛАСК
|1 : 4
|Тироль
|01.10.2022
|Тироль
|0 : 5
|Рапид
|09.10.2022
|Штурм
|2 : 1
|Тироль
|15.10.2022
|Тироль
|3 : 2
|Аустрия Л
|22.10.2022
|Хартберг
|1 : 5
|Тироль
|29.10.2022
|Аустрия К
|2 : 3
|Тироль
|06.11.2022
|Тироль
|0 : 0
|Аустрия
|12.11.2022
|Тироль
|2 : 0
|Рид
|11.02.2023
|Вольфсберг
|1 : 2
|Тироль
|19.02.2023
|Тироль
|1 : 3
|Зальцбург
|26.02.2023
|Альтах
|0 : 0
|Тироль
|05.03.2023
|Тироль
|2 : 3
|ЛАСК
|12.03.2023
|Рапид
|2 : 0
|Тироль
|19.03.2023
|Тироль
|0 : 0
|Штурм