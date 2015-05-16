Сергей Климов - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Климов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|16 января 1960
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Климов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|16 января 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Иртыш
|10
|5
|1
|4
|Дата
|Матч
|16.05.2015
|Астана
|2 : 2
|Иртыш
|24.05.2015
|Иртыш
|4 : 2
|Кайсар
|29.05.2015
|Тобол
|1 : 0
|Иртыш
|06.06.2015
|Иртыш
|1 : 0
|Жетысу
|20.06.2015
|Окжетпес
|0 : 1
|Иртыш
|24.06.2015
|Иртыш
|1 : 1
|Кайрат
|28.06.2015
|Иртыш
|3 : 1
|Шахтер
|04.07.2015
|Атырау
|0 : 0
|Иртыш
|12.07.2015
|Иртыш
|1 : 0
|Актобе
|18.07.2015
|Тараз
|0 : 0
|Иртыш