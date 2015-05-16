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    Сергей Климов

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Климов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 16 января 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иртыш 10 5 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.05.2015 Астана 2 : 2 Иртыш
    24.05.2015 Иртыш 4 : 2 Кайсар
    29.05.2015 Тобол 1 : 0 Иртыш
    06.06.2015 Иртыш 1 : 0 Жетысу
    20.06.2015 Окжетпес 0 : 1 Иртыш
    24.06.2015 Иртыш 1 : 1 Кайрат
    28.06.2015 Иртыш 3 : 1 Шахтер
    04.07.2015 Атырау 0 : 0 Иртыш
    12.07.2015 Иртыш 1 : 0 Актобе
    18.07.2015 Тараз 0 : 0 Иртыш
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