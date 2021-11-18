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    Ренато Порталуппи

    Тренер
    Имя Ренато
    Фамилия Порталуппи
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 9 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фламенго 7 3 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.11.2021 Гремио 2 : 2 Фламенго
    18.11.2021 Фламенго 1 : 0 Коринтианс
    21.11.2021 Интернасьонал 1 : 2 Фламенго
    04.12.2021 Спорт Ресифи 1 : 1 Фламенго
    01.12.2021 Фламенго 2 : 1 Сеара
    07.12.2021 Фламенго 0 : 1 Сантос
    10.12.2021 Атлетико Гойяненсе 2 : 0 Фламенго
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