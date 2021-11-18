Ренато Порталуппи
Тренер
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Порталуппи
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|9 сентября 1962
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Порталуппи
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|9 сентября 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Фламенго
|7
|3
|2
|2
|Дата
|Матч
|24.11.2021
|Гремио
|2 : 2
|Фламенго
|18.11.2021
|Фламенго
|1 : 0
|Коринтианс
|21.11.2021
|Интернасьонал
|1 : 2
|Фламенго
|04.12.2021
|Спорт Ресифи
|1 : 1
|Фламенго
|01.12.2021
|Фламенго
|2 : 1
|Сеара
|07.12.2021
|Фламенго
|0 : 1
|Сантос
|10.12.2021
|Атлетико Гойяненсе
|2 : 0
|Фламенго