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    Ярослав Гжебик

    Тренер
    Имя Ярослав
    Фамилия Гжебик
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 16 декабря 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.04.2004 Сатурн 0 : 0 Динамо
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