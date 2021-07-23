Максим Тищенко
Тренер
|Имя
|Максим
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тищенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 августа 1974
|Имя
|Максим
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тищенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 августа 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химки (мол)
|21
|4
|12
|5
|Дата
|Матч
|23.07.2021
|Химки (мол)
|2 : 2
|УОР №5
|27.07.2021
|Зенит (мол)
|6 : 0
|Химки (мол)
|30.07.2021
|Чертаново (мол)
|3 : 1
|Химки (мол)
|06.08.2021
|Химки (мол)
|0 : 2
|Ростов (мол)
|13.08.2021
|Химки (мол)
|2 : 1
|Арсенал Т (мол)
|01.10.2021
|Локомотив (мол)
|4 : 0
|Химки (мол)
|27.08.2021
|Химки (мол)
|1 : 4
|Ахмат (мол)
|10.09.2021
|Сочи (мол)
|2 : 1
|Химки (мол)
|17.09.2021
|Химки (мол)
|0 : 3
|Краснодар (мол)
|24.09.2021
|Арсенал Т (мол)
|4 : 3
|Химки (мол)
|20.08.2021
|Химки (мол)
|4 : 4
|Локомотив (мол)
|15.10.2021
|УОР №5
|1 : 1
|Химки (мол)
|22.10.2021
|Химки (мол)
|3 : 1
|Сочи (мол)
|29.10.2021
|Химки (мол)
|3 : 3
|Чертаново (мол)
|05.11.2021
|Краснодар (мол)
|2 : 1
|Химки (мол)
|19.11.2021
|Химки (мол)
|1 : 1
|Зенит (мол)
|26.11.2021
|Ростов (мол)
|3 : 1
|Химки (мол)
|03.12.2021
|Ахмат (мол)
|1 : 2
|Химки (мол)
|11.03.2022
|Химки (мол)
|3 : 5
|Строгино (мол)
|15.03.2022
|Нижний Новгород (мол)
|0 : 1
|Химки (мол)
|01.04.2022
|Химки (мол)
|0 : 1
|Уфа (мол)