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    Игорь Лебедев

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Борисович
    Фамилия Лебедев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 октября 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Звезда 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2021 Ядро 0 : 2 Звезда
    28.07.2021 Звезда 1 : 0 Тверь
    11.08.2021 Звезда 1 : 2 Ленинградец
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