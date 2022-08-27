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    Жилмар да Силва

    Тренер
    Имя Жилмар
    Фамилия да Силва
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 18 ноября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Львов 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.08.2022 Львов 2 : 3 Заря
    04.09.2022 Кривбасс 0 : 0 Львов
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