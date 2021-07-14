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    Алексей Морозов

    Тренер
    Имя Алексей
    Отчество Славиевич
    Фамилия Морозов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 3 января 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Квант 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2021 Квант 0 : 3 Кайрат
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