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    Анатолий Агрофенин

    Тренер
    Имя Анатолий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Агрофенин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 ноября 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Луч 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.09.2017 Спартак-2 1 : 3 Луч
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