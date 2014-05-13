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    Андрей Афанасьев - статистика

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Афанасьев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 15 мая 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сахалин 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.05.2014 Сахалин 1 : 2 Якутия
    22.05.2014 Байкал 0 : 0 Сахалин
    01.06.2014 Сахалин 2 : 0 Сибирь-2
    04.06.2014 Сахалин 2 : 1 Иртыш
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